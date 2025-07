F1 Andrea Kimi Antonelli | Lottare contro Ferrari e McLaren? Se le temperature si abbassano…

Andrea Kimi Antonelli può sorridere al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido tracciato di Silverstone, infatti, il giovane talento bolognese ha messo in mostra una crescita importante con la sua W16, fino a concludere con una incoraggiante sesta posizione a poco più di mezzo secondo dalla migliore prestazione odierna. Il miglior tempo della FP2 lo ha messo a segno Lando Norris con il tempo di 1:25.816 con 222 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, mentre chiude in terza posizione Lewis Hamilton a 301. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Lottare contro Ferrari e McLaren? Se le temperature si abbassano…”

