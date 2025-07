Unisalento elezioni per il Rettorato Risultati in diretta | Aiello in vantaggio testa a testa con Melica

Le elezioni per il rettorato dell'Università del Salento sono entrate nel vivo con i risultati in diretta: Aiello si conferma in vantaggio in un testa a testa emozionante con Melica. Oggi, 4 luglio, giorno decisivo nel primo turno di voto, gli studenti e il personale universitaria attendono con trepidazione l'esito finale. La sfida tra i candidati promette di ridefinire il futuro accademico dell’ateneo. Rimanete aggiornati: la decisione è ancora aperta e il conto alla rovescia è iniziato.

Unisalento, si vota per il rettorato: Maria Antonietta Aiello, Luigi Melica e Salvatore Rizzello in campo. Temi, programmi e regolamento: tutto sulle elezioni Vai su X

