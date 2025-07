LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Longobardo di bronzo nei 200 rana! Ceolin quarto attesa per Del Signore e la 4×100 mista

Sei pronto a vivere in tempo reale l'emozione dei Campionati Europei Juniores di nuoto 2025? Tra medaglie attese, record e sorprese, ogni gara promette emozioni forti. Segui con noi la diretta e non perdere neanche un istante di questa avvincente competizione, perché ogni frazione di secondo può cambiare il destino degli atleti. Clicca qui per aggiornare la diretta live e scoprire chi salirà sul podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.24: Tra poco la prima semifinale dei 200 farfalla donne con l’azzurra Diodati. Queste le protagoniste: 1 Ona Rosell Diez ESP 2:16.79 2 Defne Tanig TUR 2:14.87 3 Anastasiia Mikhalevich UKR 2:13.10 4 Serafima Fokina AIN 2:11.55 5 Leni von Bonin GER 2:12.65 6 Giulia Diodati ITA 2:14.48 7 Iman Avdic BIH 2:16.20 8 Maya S Hetland NOR 2:18.49 18.21: Il britannico Nowacki ha sbriciolato il record dei campionati con uno splendido 2’08?32, secondo posto per il turco Yogurtcuoglu con 2’09?92, record personale e italiano juniores ancora ritoccato per Longobardo che chiude terzo con 2’10?88 lasciandosi nettamente alle spalle il russo Pisetskii 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: Longobardo di bronzo nei 200 rana! Ceolin quarto, attesa per Del Signore e la 4×100 mista

In questa notizia si parla di: diretta - nuoto - europei - juniores

