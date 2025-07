Focene sterpaglie in fiamme su via Coccia di Morto

Un altro grave episodio scuote Focene: oggi pomeriggio, un incendio di sterpaglie scoppiato tra via Coccia di Morto e via delle Fissurelle ha minacciato la tranquillità del quartiere. La pronta reazione dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza della vigilanza e della prontezza nell’affrontare emergenze ambientali. La sicurezza dei cittadini rimane la nostra priorità, ma è fondamentale anche sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente e prevenire simili incidenti.

Fiumicino, 4 luglio 2025 – Ennesimo incendio sul territorio: nel pomeriggio di oggi a Focene è divampato un rogo di sterpaglie, poco dopo le 16 tra via Coccia di Morto e via delle Fissurelle. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto, dopo essere stati allertati da alcuni passanti. Le operazioni di spegnimento hanno evitato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni circostanti. . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: focene - sterpaglie - fiamme - coccia

Focene, sterpaglie in fiamme su via Coccia di Morto; Focene, incendio su via Coccia di Morto; Incendio a Fiumicino, brucia la pineta alle spalle dell'aeroporto Leonardo Da Vinci.

Incendio Fiumicino, brucia pineta via Coccia di Morto - RomaToday - La pineta di via di Coccia di Morto, poco prima dell'abitato di Focene è andata a fuoco per cause ancora incerte Sabato, 2 Novembre 2024 ... Secondo romatoday.it

Altri incendi a Fiumicino, nuovi focolai a Passoscuro e Focene - RomaToday - Cronaca Fiumicino / Viale Coccia di Morto Altri incendi a Fiumicino, nuovi focolai a Passoscuro e Focene. Segnala romatoday.it