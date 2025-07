Litiga con un bracciante poi lo investe con un trattore e lo uccide | 29enne ai domiciliari

Una tragedia scuote le campagne del Fucino: un alterco tra un bracciante e un giovane di 29 anni si trasforma in una drammatica fatalità. Hamza Mahrani, arrestato e ora ai domiciliari, è accusato di aver investito e ucciso Hamid Essahli, 36 anni, durante un litigio sul campo. Una vicenda che solleva domande sulla violenza sul lavoro e la sicurezza nei terreni agricoli. Continua a leggere.

Convalidato il fermo e disposti i domiciliari per Hamza Mahrani, il 29enne marocchino accusato di omicidio volontario in relazione alla morte di Hamid Essahli, 36 anni. La vittima è stata uccisa pochi giorni fa al culmine di una lite scoppiata durante un turno di lavoro nelle campagne del Fucino, nel territorio di Trasacco, in provincia de L'Aquila. 🔗 Leggi su Fanpage.it

