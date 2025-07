Calciomercato Roma sì a Ratiu | Massara in vantaggio sulla concorrenza

Il calciomercato della Roma si infiamma: Ratiu e Massara sono in vantaggio sulla concorrenza, pronti a rinforzare la squadra. Nonostante una probabile multa, le plusvalenze di giugno hanno permesso alla società di mantenere i big e condurre un mercato su misura per Gasperini. Ora, il ds Massara deve intervenire in più zone del campo, con idee chiare e ambiziose. La sfida è aperta: quali acquisti porteranno i giallorossi al successo?

Arriverà una multa? Probabilmente sì, ma le plusvalenze messe a punto nel mese di giugno hanno permesso di limitare i danni mantenendo in rosa i big, cosa che pone ora la Roma nelle condizioni di condurre un calciomercato a misura di Gasperini. Massara deve intervenire in più zone del campo, come ad esempio in un centrocampo che vede l’idea Kocku e quel benedetto O’Riley che tanto piace ai giallorossi, ma nessuno leverà dalla testa del mister che le fasce sono ciò da cui si deve partire, la destra in particolare. Un nome su cui è bene riflettere è Andrei Ratiu. Il Rayo chiede la clausola da 25 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, sì a Ratiu: Massara in vantaggio sulla concorrenza

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma - massara - ratiu

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Calciomercato Roma Il Sunderland punta Angeliño. Per la difesa occhio a Vasquez Gazzetta dello Sport (F.Balzani) Il ds Massara sta lavorando per racimolare i 10 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno. A dare una mano potrebbe essere l’ex Ghisolfi, nuovo Vai su Facebook

Massara lavora per le uscite: l'Espanyol vuole Kumbulla, la Roma attende offerte; Roma a caccia di talenti: Andrei Ratiu, il 'Sonic' del Rayo Vallecano nel mirino giallorosso; Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi favoriti per Ratiu.

Dalla Spagna, la Roma forte su Ratiu del Rayo Vallecano: le ultime - Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, i giallorossi sono fortemente interessati al terzino romeno, per il quale il club spagnolo chiede il pagamento della clausola ... ilromanista.eu scrive

Roma, Massara prepara i colpi in attacco: Mikautadze in pole, l'alternativa è Krstovic - Grandi manovre in casa Roma per l'attacco: tra Mikautadze e Krstovic, Massara è al lavoro per regalare rinforzi a Gasperini ... Lo riporta calciomercato.com