Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera la coppia a Capalbio | relax in Toscana

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, la coppia più chiacchierata dell'estate, sono stati immortalati a Capalbio, tra gite in barca e cene in riva al mare. La loro fuga in Toscana, in una delle località più affascinanti della Maremma, fa sognare con tramonti da cartolina e momenti di relax autentico.

Capalbio (Grosseto), 4 luglio 2025 – Gite in barca e cene fuori in questa estate rovente. Ma che in Maremma regala tramonti da sogno. La coppia che segna quest’estate delle cronache rosa, ovvero Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è stata avvistata a Capalbio. Dove è arrivata per qualche giorno di relax al mare. A fotografarli è stato il settimanale Chi, che ha raccontato i momenti insieme della showgirl e del top manager, che fanno coppia fissa ormai da diverse settimane. Il sud della Maremma, insieme alla Versilia, è la parte di costa toscana con più vip e volti noti. In tanti hanno la casa tra Capalbio e l’Argentario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, la coppia a Capalbio: relax in Toscana

