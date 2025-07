Dumfries telefonato dal giornalista | ecco la sua risposta sulla voce Barcellona

Denzel Dumfries è al centro dell’attenzione nel calciomercato europeo, con il Barcellona che avrebbe messo gli occhi sul talentuoso esterno olandese. Reduce dalla migliore stagione in nerazzurro e con una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, Dumfries potrebbe presto affrontare una nuova avventura. La sua risposta telefonica al giornalista ha alimentato ulteriori voci. La situazione resta in evoluzione: cosa riserverà il futuro per il numero 2 dell’Inter?

Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu, Yann Sommer e anche Denzel Dumfries. Il calciomercato europeo sembra avere occhi solo per l’ Inter. Oltre alle già note situazioni dei primi tre citati, nella giornata di oggi è emerso anche un possibile interesse del Barcellona per Denzel Dumfries, esterno olandese reduce dalla sua miglior stagione in maglia nerazzurra. Ad accrescere l’appeal sul n°2 nerazzurro c’è una clausola da 25 milioni di euro, sicuramente bassa per il valore del giocatore e facilmente appetibile per i top club europei. La chiamata Romero-Dumfries. Si attendono conferme sul se si tratti di un reale interesse o di sola speculazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dumfries, clausola fa gola alle big europee! Inter, c’è anche il Barcellona - Denzel Dumfries, protagonista indiscusso dell’ultimo campionato dell’Inter, attira l’attenzione delle grandi del calcio europeo grazie alla sua clausola rescissoria accessibile.

Il giornalista del Barcellona, Gerard Romero, ha chiamato Denzel Dumfries in diretta streaming, chiedendogli se si unirà al Barcellona. Dumfries: "Sono in vacanza, quindi non posso parlare. Mi dispiace, grazie per aver chiamato". Vai su Facebook

Il nostro amico giornalista @gerardromero, ha chiamato Denzel Dumfries in diretta riguardo un possibile approdo dell’olandese al Barca. ? Dumfries: "Sono in vacanza adesso, quindi non posso parlare. Mi dispiace, grazie per aver chiamato. Ciao, ciao." Vai su X

