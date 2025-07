Como scatenato | arriva un altro regalo per Fabregas

Il Como non smette di sorprendere: dopo aver conquistato Jesus Rodriguez dal Real Betis, i lariani continuano a svelare colpi di mercato sorprendenti. Questa volta, con grande entusiasmo, annunciano un altro acquisto di qualità , frutto della loro determinazione e dell’ottimo lavoro di squadra. La società dimostra ancora una volta di essere un competitor da rispettare nel calcio italiano. Ad annunciare il nuovo acquisto è stato lo...

Il Como si prende la scena del calciomercato di Serie A: i lariani hanno messo a segno un altro colpo di qualitĂ .  Dopo l’acquisto di Jesus Rodriguez dal Real Betis, il Como non ha intenzione di fermarsi e infatti ha giĂ messo a segno un altro colpo. La dirigenza lariana ha lavorato intensamente, ma alla fine è riuscita a soddisfare le richieste dell’AZ Alkmaar. Nuovo colpo in casa Como: è ufficiale!. Ad annunciare il nuovo acquisto è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale: “ Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio dell’attaccante olandese Jayden Addai dall’AZ Alkmaar. Il 19enne si unisce al club con un accordo a titolo definitivo fino a giugno 2030”. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Como scatenato: arriva un altro regalo per Fabregas

