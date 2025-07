Il 10 luglio si deciderà il destino del Lione | per evitare la retrocessione servono quasi 200 milioni L’Equipe

Il 10 luglio potrebbe segnare un nuovo inizio o un colpo di scena per il destino dell’Olympique Lione. Con una decisione cruciale alle porte, il club si gioca tutto: per rimanere in Ligue 1, serviranno quasi 200 milioni di euro. La sfida è ardua, ma la speranza di evitare la retrocessione motiva ogni mossa. In totale, la società deve presentare...

Il 10 luglio sarà il giorno decisivo per l’Olympique Lione: la commissione d’appello della Fff (Federcalcio francese) valuterà il ricorso del club contro la retrocessione in Ligue 2 decisa dalla Dncg (Direction Nationale du Contrôle de Gestion). Per restare in Ligue 1, il Lione dovrà versare oltre 100 milioni di euro immediatamente e fornire garanzie per almeno altri 100 milioni da usare durante la stagione. In totale, la società deve presentare un piano da oltre 200 milioni di euro, tra liquidità e garanzie, per convincere la commissione e salvare la categoria. Leggi anche: Lione retrocesso in Ligue 2, i tifosi protestano: «Textor fuori, l’Ol non è una mafia» (Rmc Sport) Al Lione servono oltre 200 milioni per evitare la retrocessione (L’Equipe). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il 10 luglio si deciderà il destino del Lione: per evitare la retrocessione servono quasi 200 milioni (L’Equipe)

