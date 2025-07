Ma vergognati Meghan Markle sgarro imperdonabile a Lady D | esce la notizia ed è gelo

Le tensioni tra la famiglia reale e Meghan Markle continuano a scuotere i riflettori. Recenti indiscrezioni rivelano un gesto di Harry che potrebbe segnare una svolta: la richiesta di partecipare agli Invictus Games del 2027, un atto di riconciliazione con il passato e un passo verso la pace familiare. Ma si tratta davvero di un nuovo inizio o solo di una strategia per riacquistare credibilità? La vicenda, tra amore e politica, tiene tutti con il fiato sospeso.

Da un lato segnali di distensione, dall’altro una nuova – brutta – polemica. Sembra che non ci sia pace per il Principe Harry e la moglie Meghan Markle, spesso al centro di chiacchiere e critiche fin dal loro allontanamento da Buckingham Palace nel 2020. A quanto pare il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana avrebbe chiesto al sovrano di partecipare agli Invictus Game del 2027. Un gesto di riconciliazione da parte di Harry nei confronti della famiglia reale. Tuttavia, secondo quanto trapela da vari osservatori, nel caso in cui Carlo accettasse l’invito i Sussex sarebbero pronti a chiedere molto più che una stretta di mano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

