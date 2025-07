Temptation Island 2025 Sonia Mattalia ha mentito? Una vecchia foto con Alessio fa discutere

Temptation Island 2025 torna a scuotere i cuori con storie appassionate e colpi di scena sorprendenti. Tra le protagoniste più discusse, Sonia Mattalia e Alessio, entrambi avvocati, hanno catturato l’attenzione del pubblico fin dalla prima puntata della tredicesima edizione. Ma è una vecchia foto con Alessio a riaccendere le polemiche: cosa si nasconde dietro questa immagine? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Alessio e Sonia Mattalia, entrambi avvocati, sono stati i protagonisti assoluti della prima puntata della tredicesima edizione di Temptation Island. La loro lunga storia d'amore, iniziata otto anni fa, è finita sotto i riflettori con un mix di accuse, lacrime e rivelazioni che hanno scosso il pubblico. Dopo il primo appuntamento con il programma condotto da Filippo Bisciglia, spuntano foto e sospetti sulla coppia: scopriamo di cosa si tratta. Temptation Island 2025: le parole di Alessio che hanno ferito Sonia. Fin dai primi giorni nel villaggio, Alessio ha espresso con chiarezza la sua insoddisfazione.

