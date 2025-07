Il matrimonio aumenta i rischi di Alzheimer e demenza | ecco in quali casi

Alcuni tipi di relazione, secondo gli studiosi, potrebbero influenzare negativamente la salute del cervello: ecco perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il matrimonio aumenta i rischi di Alzheimer e demenza: ecco in quali casi

In questa notizia si parla di: ecco - matrimonio - aumenta - rischi

Come vestirsi a un matrimonio? I 6 consigli “salva-look” dell’esperta: ecco come salvare la situazione se piove, sul prato, in spiaggia… - La stagione dei matrimoni è ufficialmente aperta, ma per invitati e invitati scegliere l'outfit perfetto può essere una vera sfida.

( Aldo Cazzullo) A me pare che il matrimonio di Jeff Bezos abbia oltrepassato di gran lunga non soltanto i limiti del buon gusto, ma pure quelli della legge. Un conto è noleggiare alberghi, ristoranti, motoscafi, che sono beni privati. Un conto è noleggiare il Vai su Facebook

Il matrimonio aumenta i rischi di Alzheimer e demenza: ecco in quali casi; Alzheimer e demenza, il matrimonio aumenta il rischio di ammalarsi; Economia a rischio frenata, ma non per l’Italia: l’analisi di Prometeia. Ecco perché.

Il matrimonio aumenta i rischi di Alzheimer e demenza: ecco in quali casi - Alcuni tipi di relazione, secondo gli studiosi, potrebbero influenzare la salute del cervello e predisporlo a demenza e Alzheimer: ecco perché. Come scrive gazzetta.it

Alzheimer e demenza, il matrimonio aumenta il rischio di ammalarsi - I ricercatori: “Colpa della minore autosufficienza e della mancata integrazione ... Si legge su repubblica.it