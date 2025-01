Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 31-01-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Indaga è un danno l’Italia e questo mi manda i matti dice la meloni sul caso al Masri alcuni giudici vogliono governare Allora si cambi di nuovo attacca Quindi la prendi i politici non facciano I magistrati la scena loro valutare gli atti processuali condizionamenti la replica dell’ Associazione Nazionale magistrati altissima tensione tra centrodestra e toghe anche sull’inchiesta Santanchè sulla questione migranti in Albania strage nei cieli di Washington aereo di linea sì esco con elicottero militare del precipitato nel potomac con a bordo 74 persone tra cui atleti di pattinaggio americani e russi morti anche tre militari sul blackout ritrovate Le scatole nere Trump attacca i rami per le diversità promossi da biden Obama secondo il presidente americano hanno portato alla funzione di controllore di volo incompetenti 3 serie anni 50 abiti da Matteo sono tornato in libertà dopo 182 giorni di prigionia gazzane l’ennesimo show di miliziani palestinesi che stavolta ha fatto infuriare Netanyahu il premier israeliano ha parlato di crudeltà sconvolgente è ritardato rilascio dei detenuti di Shokky smetti ucciso l’uomo che bruciava il Corano Quinto taglio dei tassi per la bici è impegnata nella doppia battaglia contro l’inflazione alla ricezione il costo del denaro scende di un quarto di punto portando il tasso sui depositi al 275 resta debole l’economia dell’eurozona Addirittura ferma nell’ultimo trimestre 2024 delude le attese anche il PIL degli Stati Uniti che cresce solo del 23 fondo del piatto Francesco Pio Val del Boss ventunenne che a Napoli ucciso un pizzaiolo diciottenne completamente estranei è una rissa scoppiata per una scarpa griffata sporcata urla di gioia e lacrime ieri in aula lettura della sentenza un 19enne cammino niente e tanti amici accoltellato a morte nell’alessandrino mentre cercavano di rubare il monopattino nell’ultima giornata del girone di Europa League la20 all’Olimpico contro lenta che va ai play-off invece 10 in casa del Braga Lazio che chiude comunque in testa alla classifica la prima fase del torneo oggi sorteggi degli spareggi anche la Champions via stasera la 23A giornata di serie A con l’anticipo parma-lecce alle 20:45 ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa