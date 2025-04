Amici 24 colpo di scena al Serale | Chiara e TrigNO restano nella scuola VIDEO

colpo di scena al Serale di Amici 24. Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare l'eliminato della serata e sia Chiara Bacci che TrigNO restano nella scuola, almeno per il momento! Comingsoon.it - Amici 24, colpo di scena al Serale: Chiara e TrigNO restano nella scuola (VIDEO) Leggi su Comingsoon.it dialdi24. Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare l'eliminato della serata e siaBacci che, almeno per il momento!

“Sei fuori”. Eliminata da Amici 24, ma dopo il colpo di scena: “Vieni a lavorare con me” - Amici 24, prima l’eliminazione poi il colpo di scena. Anticipazioni succose sul talent show condotto da Maria De Filippi che da domani, sabato 22 marzo, entra nella fase finale con il Serale. Tante le novità raccontate da Superguida Tv e Amici News: dal ritorno di Francesca Tocca alle prime tensioni tra insegnanti e giudici. Ma c’è stato anche un momento significativo che ha visto protagonista la ballerina Asia De Figlio. 🔗caffeinamagazine.it

“Si è alzato ed è andato via”. Amici 24, colpo di scena e choc al momento clou: mai successo - Nel nuovo appuntamento del serale di Amici 24, andato in onda dopo l’attesissima puntata dello scorso sabato, c’è stato un cambiamento nella formula dell’eliminazione: questa volta, infatti, soltanto un concorrente ha dovuto lasciare la scuola più famosa d’Italia. Una scelta che, se da un lato ha alleggerito la tensione per molti, dall’altro ha infiammato il pubblico e i social, soprattutto per il fatto che a rischio eliminazione sono finiti due degli allievi più amati di questa edizione. 🔗caffeinamagazine.it

Mister Movie | Amici 24 Anteprima Serale 22 Marzo: Colpo di Scena ed Anticipazioni! - La prima serata del serale di Amici 24 ha regalato momenti di grande tensione ed emozione, ma anche un colpo di scena inaspettato. Dopo essere stata eliminata durante la prima manche, la ballerina Asia De Figlio ha ricevuto un'offerta sorprendente da parte di Maria De Filippi. La proposta a sorpresa per Asia De Figlio L’idea, ancora da confermare dalla direzione artistica, è quella di riportare Asia sul palco non più come concorrente, ma come ballerina professionista. 🔗mistermovie.it

Amici 24, chi è l’eliminato della sesta puntata del Serale - Andiamo a scoprire chi è l'eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 24: ecco chi ha lasciato la scuola stasera ... 🔗novella2000.it

Amici 24: tensione e colpi di scena nella sesta puntata del serale - Nella sesta puntata di Amici 24, Nicolò ottiene l'immunità mentre TrigNo e Chiara affrontano la tensione. Cristiano Malgioglio sorprende non votando, evitando eliminazioni e creando suspense per il fu ... 🔗ecodelcinema.com

Amici 6^ puntata, colpo di scena: TrigNo e Chiara salvi, “pagliacciata” - Colpo di scena nel finale della sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi: nessuna eliminazione, il pubblico si divide ... 🔗msn.com