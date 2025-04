Eze e Sarr mandano le aquile che si impendono nella finale della Coppa d’Inghilterra

"Le Aquile del Cuore", la mototerapia del Moto Guzzi The Club e Csen - Domenica 13 aprile 2025 dalle ore 10 alle 16, al Pattinodromo-Ciclodromo comunale "Bertolini-Zeppi" di Corso Europa a Piacenza, arriva la prima edizione de: "Le Aquile del Cuore", ovvero, un importante motoraduno benefico organizzato dal Moto Guzzi The Club e dal Centro Sportivo Educativo... 🔗ilpiacenza.it

Gli ucraini non vogliono tornare in Ucraina, ma ora gli USA li mandano via - Uno dei problemi peggiori che Kiev deve affrontare è la questione dello spopolamento. Il numero di ucraini residenti in patria diminuisce in due modi: il calo demografico vero e proprio (troppi decessi e poche nascite) e i profughi che non vogliono ritornare. Zelensky ora prova a mettere una pezza peggiore del buco. La legge marziale Dal 2022 è in vigore in Ucraina la legge marziale. Una delle sue conseguenze più dibattute è quella relativa al divieto di effettuare le elezioni a tutti i livelli. 🔗strumentipolitici.it

Verona: Montipò fa i miracoli e Sarr ci mette tutta la sua grinta. Valentini quello meno in forma - Torino-Verona 1-1 Montipò 7: pare un rigore in modo magistrale e tiene a galla i suoi su altre chiusure. Ghilardi 6,5: partita giocata megli... 🔗calciomercato.com