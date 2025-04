Achille Lauro arriva ad Amici e fa cantare tutto lo studio

Achille Lauro arriva ad Amici e fa cantare a squarciagola tutto lo studio con i brani Incoscienti giovani e Amor

Chiara Ferragni e quel complimento ad Achille Lauro che ha innervosito Fedez: ricordate? - Negli ultimi giorni, l’attenzione mediatica su Chiara Ferragni e Fedez è salita alle stelle, con pettegolezzi che parlano di presunti tradimenti e relazioni segrete. Tra i vari rumori di fondo, spunta un episodio del 2021 che ha riacceso la discussione. Un vecchio video di una diretta TikTok durante il lancio del singolo Mille ha suscitato non poche polemiche. In quella occasione, Chiara Ferragni ha fatto un complimento a Achille Lauro che non è sfuggito a Fedez, scatenando una reazione tutt’altro che serena. 🔗donnapop.it

Anticipazioni Che tempo che fa del 9 marzo, l’intervista ad Achille Lauro - È tutto pronto per un’altra puntata di Che Tempo Che Fa. Domenica 9 marzo 2025, a partire dalle 19.30 sul NOVE (e in streaming su NOVE.tv e discovery+), Fabio Fazio accoglierà nel suo salotto alcuni degli ospiti più attesi del momento, accompagnato come sempre dall’irresistibile Luciana Littizzetto – che si sta riprendendo dai problemi di salute che l’hanno colpita ultimamente – e da Filippa Lagerbäck. 🔗dilei.it

Fabrizio Corona, la stoccata a Sabrina Ferilli e la replica ad Achille Lauro - Personaggi Tv. Fabrizio Corona ha asfaltato Sabrina Ferilli a causa di un gesto di lei che lo ha mandato su tutte le furie. Tutto è partito dalla replica di Achille Lauro, che ha commentato le accuse che Fabrizio gli ha rivolto a proposito dei Ferragnez. Secondo l’ex re dei paparazzi, il cantautore di avrebbe avuto una relazione con Chiara Ferragni, una notizia dalla quale l’artista ha preso le distanze non senza un velo di critica. 🔗tvzap.it

amici 24 sesto appuntamento con achille lauro ospite e nuove sfide in gara - Il 26 aprile su Canale 5 torna Amici 24 con la sesta puntata condotta da Maria De Filippi, otto allievi in gara, la giuria di Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario e gli ospiti Achille Lauro ... 🔗gaeta.it

