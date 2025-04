L’Inter ricorda Jair | Ala destra dal dribbling fenomenale

Jair da Costa, icona della Grande Inter. Così il club nerazzurro lo ha voluto ricordare. RICORDO – In un semplice sabato di Aprile, in casa Inter arriva una notizia nera. Nel pomeriggio di oggi è morto Jair da Costa, storico attaccante della Grande Inter di Helenio Herrera. Di seguito il messaggio di cordoglio del club nerazzurro, che si stringe attorno alla famiglia dell'attaccante brasiliano, storica icona della Beneamata. Così il club lo ricorda sui social: «É scomparso Jair. Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter. Quattro campionati, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, un posto nell'eternitá di una squadra leggendaria. Il Club si stringe alla sua famiglia in questo momento difficile».

