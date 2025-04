Morto Jair icona della Grande Inter | suo il gol storico al Benfica

Jair da Costa, ex attaccante della Grande Inter, ci ha lasciato questa sera nel tardo pomeriggio. In Italia è stato fondamentale nello scacchiere di Helenio Herrera. ADDIO – Brutte notizie, per chi l’Inter l’ha vista crescere. Nelle ultime ore, dal Brasile, hanno riportato la morte di Jair da Costa a 85 anni. L’attaccante brasiliano, è stato un mito della Grande Inter che tra il 1962 e il 1971 ha portato a casa ben otto titoli con la Beneamata. Ben quattro gli scudetti in Italia, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. A questo però, si aggiunge il Mondiale con la Nazionale brasiliana in Cile.Inter, storico gol in finale contro il BenficaTROFEO – A confermare il decesso è stato la Portuguesa, la squadra che lo lanciò nel mondo dei grandi prima del passaggio in nerazzurro. A Milano, in totale, ha giocato ben 266 con 70 gol segnati. Inter-news.it - Morto Jair, icona della Grande Inter: suo il gol storico al Benfica Leggi su Inter-news.it da Costa, ex attaccante, ci ha lasciato questa sera nel tardo pomeriggio. In Italia è stato fondamentale nello scacchiere di Helenio Herrera. ADDIO – Brutte notizie, per chi l’l’ha vista crescere. Nelle ultime ore, dal Brasile, hanno riportato la morte dida Costa a 85 anni. L’attaccante brasiliano, è stato un mitoche tra il 1962 e il 1971 ha portato a casa ben otto titoli con la Beneamata. Ben quattro gli scudetti in Italia, due Coppe dei Campioni e due Coppecontinentali. A questo però, si aggiunge il Mondiale con la Nazionale brasiliana in Cile.gol in finale contro ilTROFEO – A confermare il decesso è stato la Portuguesa, la squadra che lo lanciò nel mondo dei grandi prima del passaggio in nerazzurro. A Milano, in totale, ha giocato ben 266 con 70 gol segnati.

