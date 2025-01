Sport.quotidiano.net - Sospetto stiramento per lo scozzese. L’incognita Ferguson blocca la partenza di un ritrovato Fabbian

Lewistra ottimismo e fiato sospeso. E sospeso resta il destino di, dopo l’infortunio del capitano. Il lungo stop, il delicato intervento al ginocchio, la riabilitazione e la ripresa hanno presentato il conto al centrocampista, che a Lisbona è stato costretto a fermarsi per un risentimento muscolare al flessore della coscia destra: un incidente comune a chi riprende dopo infortuni pesanti, in un calcio in cui si è chiamati a spingere sempre senza risparmiarsi. A Casteldebole c’è ottimismo sul fatto che Lewissia riuscito a fermarsi prima di strapparsi. Si teme però uno, che comporterebbe intorno alle 3 settimane di stop. E considerato il passato dell’ex Aberdeen, la cautela è d’obbligo. Oggi sarà giorno di ecografia e risonanza magnetica: ergo di verdetto.