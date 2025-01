Ilfattoquotidiano.it - Scoperta una nuova specie di “ragno zombie”: è “posseduto” da un fungo parassita che ne manipola il comportamento. I risultati del nuovo studio

È una, mai osservata prima da vicino né studiata e analizzata in laboratorio. Si tratta di un piccolo, fermo sul soffitto, senza ragnatele intorno. E con una strana muffa biancastra che gli ricopre il corpo. Sarebbe questo l’insolito aspetto di un aracnide “” da un particolarissimo tipo di, o “”, che si impossessa dei corpi dei ragni,ndone la mente e il, fino a costringerlo a morire, permettendo così la riproduzione dei parassiti.È quanto scoperto da una ricerca, i cuisono stati pubblicati sulla rivista Fungal Systematics and Evolution, che non lascia troppo spazio a dubbi o interpretazioni: quel tipo diè unache, finora, era rimasta sconosciuta. Gli autori dello, un team di scenziati guidati da Harry Evans, dell’organizzazione CAB International, insieme ad alcuni ricercatori del Museo di Storia naturale della Danimarca e dei Royal Botanical Gardens di Kew, hanno deciso di denominare laGibellula attenboroughii, in onore del noto divulgatore scientifico David Attenborough, volto della BBC, che, con il suo lavoro, ha contribuito alla realizzazione della serie Winterwatch.