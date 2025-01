Liberoquotidiano.it - "Sarà un momento terribile per il tennis": Rennae Stubbs, drammatiche conferme su Sinner

Cosa nedi Jannik, dopo la sentenza di aprile del Tas di Losanna con al centro il caso Clostebol? In molti si chiedono se arriverà o meno una squalifica, tra chi se la augura (come Nick Kyrgios) e chi lo difende (Binaghi, McEnroe ecc.). Una delle ultime ad aver detto alla sua è, ex numero 1 del mondo in doppio, molto critica con la Wada, l'Agenzia antidoping mondiale, nella sua decisione di fare ricorso, dopo l'assoluzione dell'Itia, e di mandare il caso al Tribunale dello sport svizzero, chiamato a esprimersi per il 16 e 17 aprile. "Questa situazione della Wada è uno scherzo — ha detto l'exta australiana in una recente intervista —. Come può l'Itia non attribuire al giocatore nessuna colpa e poi la Wada arriva mesi dopo e afferma: ‘Non è del tutto soddisfacente per noi, vogliamo che paghi l'errore della sua squadra'”.