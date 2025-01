Anteprima24.it - Sappe, polizia penitenziaria trova 18 cellulari a Secondigliano

Tempo di lettura: 2 minutiBlitz dellaal Centro Penitenziario di: sequestrati 18tra smartphone e micro-telefonini con cavetti per ricarica e sim card. A renderlo noto è il Sindacato Autonomo. “L’operazione dei Baschi Azzurri e coordinata dal I° Dirigente diGian Luca Colella, è stata eseguita con precisione e intuito investigativo, a conferma dell’efficacia del personale in servizio nell’istituto diuno dei più rilevanti in campo nazionale”, scrivono i dirigenti Raffaele Munno, Carmine Evangelista e Donato Vaia. “L’operazione ha riguardato il Reparto Detentivo ad Alta Sicurezza S2 “Ionio” ed ha portato alla scoperta di 18 telefoni– sequestrati e messi a disposizione della autorità giudiziaria con relativa denuncia contro ignoti – abilmente occultati in un nascondiglio in ambienti comuni ed estremamente ben mimetizzati, a dimostrazione dell’abilità con cui alcuni detenuti cercano di eludere i controlli, perfettamente funzionanti per eventuali comunicazioni non autorizzate con l’esterno”.