Rifiuti: Gualtieri, abbassiamo la Tari con una citta' piu' pulita, taglio medio del 2 per cento

La Giunta capitolina ha approvato una delibera che stabilisce per la prima volta una riduzione delleffe, di circa l’1 perper le utenze domestiche e di oltre il 2 perper quelle non domestiche. Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza perche’, malgrado l’incremento dei costi del Piano economico e finanziario di Ama, sara’ possibile alleggerire sia il peso sui cittadini che favorire un aumento degli investimenti. “Attualmente, infatti, si registra l’incremento costante dei servizi – si legge in una nota – a partire dalle strade servite (+13 perrispetto al 2023), gli interventi di pulizia e spazzamento (+49 per), i contenitori della differenziata (fino a +50 per), e ancora migliaia di nuovi cassonetti e unadiffusa presenza sul territorio.