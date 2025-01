Ilrestodelcarlino.it - Riapre il cantiere in via Herris. A febbraio assemblee informative

La sperimentazione del green gas si inserisce in un progetto partito nel 2022 proprio a Castelfranco Emilia e Inrete è capofila dell’iniziativa che ha già permesso di sperimentare con successo, con test temporanei in due fasi, l’introduzione di una miscela di gas naturale e idrogeno al 2% nelle reti gas cittadine. Lo studio ha coinvolto una quarantina di famiglie residenti in un comparto residenziale a Castelfranco, tutte opportunamente informate. La sperimentazione della miscela con idrogeno al 5% sarà portata a termine indicativamente a fine marzo e durerà qualche giorno. Riaprirà quindi ilnei pressi del comparto residenziale di via Harris e via Terracini a Castelfranco. E’ poi prevista a fine anno una quarta e ultima immissione con percentuale da valutare, il protocollo autorizza a immettere idrogeno per un massimo di 10%.