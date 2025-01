Movieplayer.it - Nella tana dei lupi 3 è ufficiale: Gerard Butler tornerà nel terzo capitolo del franchise

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il successo al box-office ottenuto anche dal secondo film, la saga proseguirà e la sua star principale farà ritorno Lionsgate, Tucker Tooley Entertainment e G-BASE stanno avviando lo sviluppo di unfilm della sagadeiconprotagonista.dei2: Pantera ha aperto al primo posto al box-office nordamericano e ha incassato finora più di 32 milioni di dollari in patria. Il film è stato lanciato successivamente su PVOD. Secondo quanto riportato da Deadline, lo stessoa essere protagonista e a produrre la pellicola attraverso il suo marchio G-BASE, insieme al socio Alan Siegel, e Lionsgate è in trattative con lo sceneggiatore e regista delChristian Gudegast per .