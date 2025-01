Lanazione.it - L'edizione numero 486 del Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d'Italia

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Torna, con l'486, ildi, in provincia di Arezzo, considerato ilpiùd', che ogni anno propone la sfilata di quattro carri allegorici costruiti in cartapesta da maestri artigiani e tecnicimeccanica. La manifestazione, presentata nella sede del Consiglio regionaleToscana, è in programma dal 9 febbraio al 9 marzo e propone anche eventi collaterali come spettacoli musicali e due mostre: una dell'illustratore Ale Giorgini e un'esposizione dedicata ai costumi storici deldi. Il cuore del, è stato spiegato, ruota intorno ai quattro grandi carri allegorici realizzati dai 'Cantierì che dalla prima domenica daranno vita alle sfilate per le piccole vie del centro storico.