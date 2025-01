Lortica.it - Le tensioni geopolitiche attuali e le minacce nucleari: una riflessione

Nel 2025, il nostro pianeta è attraversato da numerosi conflitti armati, con stime che indicano la presenza di 56 guerre attive, coinvolgendo oltre 92 paesi. Questa proliferazione di conflitti rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza mondiale, dimostrando come il mondo si trovi in una fase di estrema fragilità, sull’orlo di un collasso geopolitico senza precedenti.Molte persone ancora non percepiscono la gravità della situazione, perché viviamo in un sistema che cerca in ogni modo di distrarre le masse, confonderle e spingere a guardare altrove. Non è un caso, ma il risultato di un meccanismo costruito ad arte, studiato per mantenere i popoli nell’illusione. Ma sempre più persone stanno iniziando a porsi domande, a sentire che qualcosa non torna, a desiderare di capire davvero cosa sta accadendo nel mondo.