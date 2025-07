L’allarme dell’Ingv | Abbiamo un’emergenza nazionale nei Campi Flegrei L’area più a rischio è quella di Astroni-Agnano

L’allarme dell’INGV scuote Napoli: i Campi Flegrei sono in piena emergenza, con il rischio di attivare nuove bocche eruttive. La minaccia non è più un’ipotesi lontana, ma una realtà che richiede attenzione immediata. Fabio Florindo, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha portato alla luce le mappe che delineano un futuro incerto e potenzialmente pericoloso. La domanda ora è: come possiamo proteggere la nostra città da questa minaccia imminente?

«A Napoli abbiamo un’ emergenza nazionale nell’area dei Campi Flegrei. Abbiamo degli scenari di pericolosità e la probabilità di apertura di bocche eruttive nei Campi Flegrei». Queste le parole di Fabio Florindo, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, audito oggi dalla commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Il presidente dell’Ingv ha mostrato alla commissione delle mappe che «sviluppate con due sistemi diversi – ha detto – danno a grandi linee lo stesso scenario. L’area più critica, da tenere sotto osservazione, è quella di Astroni-Agnano. 🔗 Leggi su Open.online

