Washington black | scopri il trailer della nuova serie originale disney

Scopri il nuovo emozionante capitolo di Disney+ con “Washington Black”! La serie originale, tratta dall’omonimo bestseller, promette un’esperienza coinvolgente tra avventure epiche e temi universali come libertà e famiglia. Con un cast stellare e una narrazione avvincente ambientata nel XIX secolo, questa produzione ti lascerà senza fiato. Non perdere il trailer ufficiale e preparati a immergerti in un mondo ricco di emozioni e scoperte.

Washington Black racconta le vicende di George Washington "Wash" Black, un giovane di appena undici anni nato in una piantagione di canna da zucchero nelle Barbados.

«Washington Black è una celebrazione della forza e della complessità dell'essere umano, anche nei momenti più difficili», ha dichiarato l'autrice Esi Edugyan.

