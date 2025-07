Fine vita il centrodestra scopre le carte | esclusa la sanità pubblica Forza Italia ammette il compromesso | Quel punto non lo volevamo

Il dibattito sul fine vita si infiamma, rivelando le scelte più profonde del centrodestra. Con la forza di un compromesso che divide, il disegno di legge approvato oggi si presenta come un passo a metà strada tra spinte opposte. Mentre le polemiche accendono le discussioni, il 17 luglio potrebbe essere il giorno in cui questa delicata questione arriva in Aula, aprendo un nuovo capitolo nel confronto politico e sociale.

Il disegno di legge sul fine vita ha tutta l’aria di essere un compromesso a metà strada. Soprattutto per il centrodestra. Il ddl, approvato oggi – 2 luglio – da tutta la maggioranza e respinto dalle opposizioni nelle commissioni Giustizia e Sanità, è pronto per arrivare in Aula, probabilmente il 17 luglio. Anche se già si ipotizzano slittamenti, dopo un periodo di nove giorni in cui potranno essere presentati emendamenti al testo. Le polemiche sono iniziate già nella serata del primo luglio, quando il ddl – composto da quattro articoli – è stato depositato. Il punto più discusso è l’articolo 4, secondo cui «il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il Sistema Sanitario Nazionale (Ssn), non possono essere impiegati al fine della agevolazione del proposito di fine vita». 🔗 Leggi su Open.online

