L'anagrafe apre anche il pomeriggio: "Servizio pensato per gli studenti"

Novità importanti per gli uffici demografici: sarà ampliato l’orario, introducendo una fascia nel, per venire incontro alle esigenze dei cittadini,i più giovani. Da lunedì anagrafe e stato civile aprirannonei pomeriggi di lunedì e mercoledì, dalle 15,30 alle 17,30, su appuntamento. Restano invariate le altre fasce deldurante la settimana. Ad annunciare la novità l’assessore ai Servizi comunali Stefania Picchetti. "La nuova apertura pomeridiana vuole essere un’occasione aggiuntiva per andare incontro alle esigenze dei cittadini. È pensata in particolare modo per gli, che così non dovranno assentarsi da scuola, maper tutti coloro che, ad esempio, lavorano su turni o che comunque per ragioni occupazionali hanno le ore mattutine piene". Da sottolineare che il mercoledì mattina il personale si occupadelle carte di identità elettroniche a domicilio o nelle residenze sanitarie anziani per tutti coloro che, a causa di problemi di deambulazione, non sono in grado di recarsi agli sportelli del municipio.