Lady Gaga chiude il concerto benefico FireAid con un brano inedito

ha chiuso le sei ore della maratona musicale, tenutosi nella scorsa notte a Los Angeles, volto a raccogliere fondi a seguito degli incendi che hanno devastato la città californiana.Ilha visto esibirsi nelle due venue dell’Intuit Dome e del Kia Forum della città californiana grandi nomi come Sting, Red Hot Chili Peppers, Stevie Wonder, Billie Eilish, Peso Pluma, Olivia Rodrigo, Green Day, No Doubt, Graham Nash tra i tanti. Sul palco del, l’artista ha presentato unscritto insieme al suo fidanzato Michael Polansky: per il suo setè rimasta al piano, facendosi accompagnare dalla band con Shallow, presente nella colonna sonora del film A Star Is Born del 2018 che ha aperto la sua performance. Successivamente, si è rivolta al pubblico parlando della tragedia che nonostante la tragedia che ha colpito Los Angeles, si sia creato un momento di unità.