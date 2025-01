Ilfattoquotidiano.it - La Regione Sicilia vieta smartphone e tablet in mano ai bambini sotto i 5 anni: ora serve l’ok di Roma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lacome la Svezia: niente device digitali per ii cinquecon rischio di sanzioni da 100 a 500 euro. È stata votata mercoledì pomeriggio all’Assemblea regionalena la legge voto che impone il divieto. Un’approvazione bipartisan per una norma che ora dovrà essere ratificata dal Parlamento per diventare effettiva, una pura formalità, secondo i più esperti all’Ars, vista anche l’unanimità della votazione.Il testo della norma è stato presentato dal M5s e porta la firma del deputato, nonché pediatra, Carlo Gilistro: “Ormai dovunque si sta prendendo coscienza che le apparecchiature digitali sono fondamentali, ma vanno usate con enorme cautela, specie da parte dei più piccoli. I dpossono essere irreparabili e i genitori devono saperlo: gliche a cuor leggero consegnano ai propriper tenerli buoni non sono innocui giocattoli, tutt’altro.