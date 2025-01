Anteprima24.it - La nuova vita di Gokhan Inler: ecco il diploma da direttore sportivo

Tempo di lettura: < 1 minutoOra c’è anche la certificazione ufficiale: da ieriha dato ufficialmente l’indirizzo alla sua carriera dopo aver chiuso quella da giocatore.Lo svizzero, ex Napoli e attualmente dirigente dell’Udinese, ha ottenuto ha ottenuto l’abilitazione per operare come. Un grande risultato per l’ex centrocampista, vera attrazione nella campagna acquisti di De Laurentiis nell’estate del 2011 con tanto di maschera a svelarne il volto. Quattro anni in azzurro, gol importanti e mai una parola fuori posto. Insomma un leader nel vero senso della parola.Per lui, adesso, si possono aprire strade importanti. Lo studio sui libri e quello di campo grazie alla collaborazione nell’Udinese in qualità ditecnico dei friulani.Maggiore operatività, capacità di saper fiutare i talenti e infilarsi in spazi per cercare di scovare i giocatori giusti.