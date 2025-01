Lapresse.it - Kate Middleton, la principessa a un evento pubblico con un abito di Zara già indossato

Laha visitato il 30 gennaio il T? Hafan Children’s Hospice, a Sully, nel sud del Galles, indossando un vestito dida 19 euro. L’è statoanche in altre due occasioni: la prima durante un impegno reale a Bradford nel gennaio 2020 e di nuovo in un altroa Londra nell’ottobre 2021.Laha abbinato il suo vestito in pied de poule bianco e nero a maniche lunghe, con un fiocco al collo e la gonna lunga fino alle caviglie, a un cappotto bianco e a delle décolleté nere.ha da poco annunciato che il cancro di cui soffre è in remissione: la moglie del Principe William ha chiacchierato con il personale e ha trascorso del tempo con le famiglie dei pazienti. Laha potuto visitare le strutture del primo hospice pediatrico del Galles che offre assistenza e supporto gratuiti ai bambini affetti da gravi patologie.