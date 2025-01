Gqitalia.it - In Babygirl, un Casio dorato finisce col diventare più importante di un Patek Philippe d'annata, nonché di diversi Cartier

Potenza di, ma i fan più accaniti di Harris Dickinson si fanno chiamare "dickheads" già da un po'. E tutto per via di come il film sa esplorare attraverso il sesso le dinamiche di potere, di fiducia, controllo e desiderio nel bel mezzo del mondo patinato della Tensile, l'azienda hi-tech che fa da sfondo al racconto.Tra gli aspetti che rischiano di sfuggire all'attenzione del pubblico, tutto intento a riprendersi dalle scene di sesso, figura quello degli orologi visti al polso dei personaggi. E poiché si tratta di un'opera tutta giocata sulle diseguaglianze tra stagisti, dirigenti e quadri, anche un segnatempo fa il suo per aumentare la tensione.