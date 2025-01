Ilnapolista.it - Il Napoli rifiuta le offerte di Lazio e Bologna per Ngonge. Se nessuno entra, nessuno esce

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, ilhato ben dueper. Una dallae una dalmbi i club hanno chiesto il giocatori in prestito con opzione d’acquisto.Su X Schira scrive:“hannoto duenelle ultime ore per Cyrillo volevano in prestito con opzione di acquisto”.#have turned down two bids in the last hours for Cyril #. #and #wanted him on loan with the option to buy. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2025Lavuole. Possibile scambio con Isaksen (CorSport)Lapunta all’ingaggio didele per convincere i partenopei, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci potrebbe essere uno scambio con Isaksen. Il danese segnò il gol vittoria in campionato nel match tra gli azzurri e i biancocelesti.