Ilrestodelcarlino.it - Il Comune organizzerà gli eventi. La piazza del Foro si apre ai giovani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le politicheli intrse dall’amministrazione comunale si intendono ampliarsi interessando luoghi fisici da destinare ae iniziative rivolti principalmente alla platea dei. È per questa ragione che, candidandosi al nuovo avviso Anci per la presentazione di ‘Proposte progettuali rivolte all’assegnazione di immobili pubblici aunder 35’, ilguarda alannonario sperimentando nuove modalità di utilizzo di questo spazio cittadino a vocazione commerciale e avanzando alcune progettualità relative alla programmazione di momenti pomeridiani e serali da vivere insieme. Con i fondi che auspicabilmente si spera di ottenere dal bando verranno realizzatia favore deinelladel. Gli obiettivi di questa azione, sostenuta da apposito bando, sono due: favorire, da un lato, la partecipazione dellegenerazioni alla vita civile e sociale e promuovere, dall’altro, interventi e servizi per legenerazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, interazione e rigenerazione urbana e sociale.