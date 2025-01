Anteprima24.it - Ieri in Campania: pizzaiolo ucciso a Napoli, ergastolo al baby boss che sparò

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 30 gennaio 2025. Avellino – Una 80enne di San Martino Valle Caudina è stata denunciata dai Carabindella locale Stazione per il reato di “Maltrattamento di animali”. In particolare i militari dell’Arma, sono intervenuti a seguito di una segnalazione al “112” di alcuni residenti e passanti i quali avrebbero notato, l’anziana, prendere a bastonate un cane randagio che vagava nei pressi della sua abitazione. (LEGGI QUI)Benevento – Teatro comunale gremito a San Bartolomeo in Galdo per accogliere il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, in occasione del convegno su “Il meridione e il Piano Mattei”. A fare gli onori di casa il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo nonchè consigliere provinciale Carmine Agostinelli, accompagnato da una folta rappresentanza di sindaci del Fortore.