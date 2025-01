Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 31 gennaio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di31: ci sono gli anticipi diA,1, in campo anche laB e altri campionati minori.La prima partita della ventitreesima giornata diA mette di fronte due squadre impelagate nella lotta per non retrocedere, Parma e Lecce. Il Parma semina ma non raccoglie, il Lecce invece continua ad essere imprevedibile e ad andare a sprazzi. È una partita di difficile lettura quella del “Tardini” e come avviene di solito prima di uno scontro diretto si fatica ad intravedere un chiaro favorito.Idi24A,B,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Meglio puntare sui gol, considerando che entrambe le difese stanno facendo acqua: un match pirotecnico e pieno di colpi di scena come quello dell’andata, che terminò 2-2, non è affatto da escludere.