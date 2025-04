Papa | 20mila fedeli a Santa Maria Maggiore 13 mila già entrati

20mila le persone che hanno raggiunto Santa Maria Maggiore per un omaggio a Papa Francesco che ieri è stato tumulato nella basilica. Di queste 13mila sono già entrate. Lo si apprende dalla Questura.

