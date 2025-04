Dicci come è il Paradiso? Un funerale che è stato una rinascita

E non stiamo parlando di quello papale. Ma dell'ultimo abbraccio a Nicola Rivelli, personaggio poliedrico e amatissimo. E Padre Trifone allude con ironia: "Papa Francesco ti starà aspettando in cielo per darti la mano, fai presto, cosi' salti la fila". Guarda la bara che non si vede tanto é.

