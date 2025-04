Invalido dopo una biopsia sbagliata | maxi risarcimento da 800mila euro ai familiari di un uomo di Arezzo

Arezzo: 800mila euro di risarcimento ai familiari di un 81enne, reso Invalido al 90% dopo una biopsia mal eseguita. Morì due anni dopo. L'Asl Toscana sud est condannata. Leggi su Fanpage.it Errore medico addiaidi un 81enne, resoal 90%unamal eseguita. Morì due anni. L'Asl Toscana sud est condannata.

