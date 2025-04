La tomba di papa Francesco a Santa Maria Maggiore | giorni e orari in cui sarà possibile visitarla

papa Francesco si è concluso: la bara del pontefice è arrivata, a bordo della papamobile a Santa Maria Maggiore, dove il papa ha voluto essere sepolto. La basilica, ha spiegato al Tg5 il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi “dovrà essere in qualche modo preservata al pari. Romatoday.it - La tomba di papa Francesco a Santa Maria Maggiore: giorni e orari in cui sarà possibile visitarla Leggi su Romatoday.it L’ultimo viaggio disi è concluso: la bara del pontefice è arrivata, a bordo dellamobile a, dove ilha voluto essere sepolto. La basilica, ha spiegato al Tg5 il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi “dovrà essere in qualche modo preservata al pari.

Come raggiungere la tomba di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore - Un corridoio transennato e la chiusura di via dell'Esquilino. È stato definito il piano della mobilità per permettere ai fedeli di rendere omaggio alla tomba di papa Francesco, sepolto ieri, sabato 26 aprile, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma al termine dei funerali solenni.

Da oggi, fedeli in pellegrinaggio alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore - Una folla di fedeli si è radunata fin dalle prime ore del mattino davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco, aperta ai pellegrini a partire dalle 7.00 di oggi, domenica 27 aprile. Dopo i solenni funerali di ieri in Piazza San Pietro, che hanno visto la partecipazione di oltre 400.000 persone, i cattolici di tutto il mondo hanno ora la possibilità di visitare il luogo scelto da Bergoglio per la sua sepoltura.

Folla a Santa Maria Maggiore: centinaia di persone in coda per visitare la tomba di papa Francesco - Il pellegrinaggio di fedeli si sposta a Santa Maria Maggiore. La fila per visitare la tomba di papa Francesco, nella basilica in cui ha voluto essere sepolto, si sono formate già dalla mattina presto, con centinaia di persone in attesa di omaggiare il pontefice. Fedeli in coda per visitare la... 🔗romatoday.it

Sulla tomba di Papa Francesco solo una rosa bianca - La tomba di Papa Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore è adornata con un unico fiore: una rosa bianca. Sono tanti i fedeli che arrivano nella basilica mariana con questo fiore in mano

Aperte le visite alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore, file di fedeli dalle prime ore del mattino - Migliaia di fedeli in coda dalle prime ore del mattino per accedere alla Basilica di Santa Maria Maggiore per porgere l'ultimo saluto alla tomba di Papa ... 🔗fanpage.it

Papa Francesco, la tomba del Pontefice a Santa Maria Maggiore - (LaPresse) – Il Vaticano ha diffuso alcune immagini che mostrano la tomba di Papa Francesco all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dove è stato sepolto sabato con una cerimonia pri ... 🔗msn.com