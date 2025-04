Piace e Fiore serve solo la vittoria

vittoria di Riccione nel turno pre pasquale, il Piacenza torna a giocare allo stadio Garilli con l'obiettivo di battere il Tau (domenica 27 ore 15:00) per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Certo si tratta soltanto di una magra consolazione per la formazione di mister. Ilpiacenza.it - Piace e Fiore, serve solo la vittoria Leggi su Ilpiacenza.it Dopo la belladi Riccione nel turno pre pasquale, ilnza torna a giocare allo stadio Garilli con l'obiettivo di battere il Tau (domenica 27 ore 15:00) per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Certo si tratta soltanto di una magra consolazione per la formazione di mister.

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Lettonia-Italia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: serve una chiara vittoria in trasferta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lettonia-Italia, incontro della terza giornata del gruppo 4 delle qualificazioni agli Europei di pallamano 2026. L’Italia torna in campo al Zemgales Olimpiskas Centrs di Jelgava (Lettonia) per l’ultima gara del girone d’andata alle qualificazione degli Europei 2026: dopo la sconfitta con la Spagna (31-30) e la vittoria con la Serbia (31-30) gli azzurri cercano una netta vittoria in trasferta. 🔗oasport.it

La Rata senza alternative. A Urbino serve la vittoria - "Ora è fondamentale concentrarsi su di noi senza pensare troppo alla K Sport". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, indica quale può essere il pericolo dopo che i pesaresi sono saliti in vetta alla classifica. E così c’è da pensare solo alla partita di Urbino. "Giocheremo su un campo temibilissimo e non sarà semplice tornare a casa con i 3 punti". Ma in tale situazione la Maceratese non ha alternative se non farsi trovare pronta qualora la leader dovesse accusare un passaggio a vuoto. 🔗sport.quotidiano.net

Al Sinigaglia serve una vittoria per chiudere il discorso salvezza. Duello col Venezia: "Il Como darà il 150%» - Una vittoria per chiudere il discorso salvezza. Oggi alle 15 al Sinigaglia, il Como affronterà il Venezia di Di Francesco. All’andata finì 2-2, in caso di vittoria i lariani si porterebbero in netto vantaggio negli scontri diretti. Squalificati Kempf e Vojvoda, Fabregas sistema la difesa con il rientro sicuro dall’infortunio di Dossena (nella foto) che farà coppia con Goldaniga. Anche Van Der Brempt, dopo quasi due mesi di stop è pronto, ma a destra partirà Smolcic, mentre a sinistra sono in ballottaggio i due spagnoli Valle e Moreno. 🔗sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Piace e Fiore, serve solo la vittoria; Millesimo si aggiudica il contest Borghi in fiore: la fontana di Villa Scarzella conquista il web con oltre 2mila like; Il concorso social ’Borghi in fiore’. Ameglia e Varese pronti alla sfida; Fiore: “La Lazio era all’anno zero, mi piace il progetto”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia