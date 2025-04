LIVE Paolini-Sakkari WTA Madrid 2025 in DIRETTA | l’azzurra in campo alle 13 00

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NAKASHIMA Dalle 11.00LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPaolini-KUDERMETOVAMERTENS (3° MATCH Dalle 12.00)12:04 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Sakkari. Appena terminato il secondo set di Bublik-Rublev. Match velocissimo che si deciderà al set decisivo. L’incontro dell’azzurra inizierà quindi regolarmente poco dopo le 13.00. A tra poco!Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del WTA 1000 di Madrid tra Jasmine Paolini e la greca Maria Sakkari. Terzo confronto diretto in assoluto tra le due con la situazione ferma fino ad oggi sull’1 pari. La vincente dell’incontro troverà agli ottavi una tra la kazaka Elena Rybakina e l’ucraina Elina Svitolina.Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Spagna da numero 6 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. Oasport.it - LIVE Paolini-Sakkari, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurra in campo alle 13.00 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-NAKASHIMA D11.00LADI ERRANI-KUDERMETOVAMERTENS (3° MATCH D12.00)12:04 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. Appena terminato il secondo set di Bublik-Rublev. Match velocissimo che si deciderà al set decisivo. L’incontro delinizierà quindi regolarmente poco dopo le 13.00. A tra poco!Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno del WTA 1000 ditra Jasminee la greca Maria. Terzo confronto diretto in assoluto tra le due con la situazione ferma fino ad oggi sull’1 pari. La vincente dell’incontro troverà agli ottavi una tra la kazaka Elena Rybakina e l’ucraina Elina Svitolina., ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Spagna da numero 6 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi.

Su altri siti se ne discute

LIVE Paolini-Boulter, WTA Madrid in DIRETTA: si comincia con l’azzurra al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Scambio vissuto sulla diagonale del dritto chiuso dall’errore dell’inglese. 15-15 Primo doppio fallo Boulter. 15-0 Rovescio lungolinea vincente in contropiede della britannica. 1-0 Game Paolini. Con un dritto inside in vincente l’italiana tiene la battuta d’apertura. 40-15 Risposta di dritto vincente di Boulter. 40-0 Rovescio in avanzamento e schiaffo al volo a segno per l’azzurra. 🔗oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Chan/Olmos 6-4 6-7 10-6, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: debutto vincente per la coppia azzurra - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00) 10-6 GAME, SET AND MATCH ERRANI/PAOLINI! Vola via la risposta di Olmos, la coppia azzurra torna alla vittoria! 9-6 Profondo il dritto di Paolini, Errani è lesta a venire incontro a rete e chiudere il punto con la volee. Tre match point. 8-6 Lungo il dritto di Chan, minibreak di vantaggio per le due azzurre. 🔗oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: le olimpioniche inseguono i quarti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NAKASHIMA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKKARI (2° MATCH DALLE 11.00, NON PRIMA DELLE 13.00) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid (SPA) tra le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. Azzurre che hanno esordito positivamente nel torneo madrileno, dopo la cocente sconfitta all’esordio a Stoccarda in cui furono per ben 4 volte a due punti dal match nel tie-break finale prima di soccombere ad ... 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Madrid su : Paolini chiede strada a Sakkari (live alle 13 in tv); LIVE Paolini-Sakkari, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: attenzione alla greca ex top10; LIVE Paolini-Sakkari WTA Madrid 2025 in DIRETTA | attenzione alla greca ex top10; Paolini-Sakkari oggi in tv, WTA Madrid 2025: orario, programma, streaming. 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE Paolini-Sakkari, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: scoglio complicato contro la ex top10 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del WTA 1000 di Madrid tra Jasmine ... 🔗oasport.it

Dove vedere in tv Paolini-Sakkari, WTA Madrid 2025: orario, programma, streaming - Domani, domenica 27 aprile, Jasmine Paolini giocherà il terzo turno del WTA1000 di Madrid contro la greca Maria Sakkari. La toscana, reduce dal brillante ... 🔗oasport.it

WTA 1000 Madrid, Paolini sfida Sakkari al terzo turno: i precedenti tra le due giocatrici - Andiamo a scoprire i precedenti tra Jasmine Paolini e Maria Sakkari, avversarie nel terzo turno del WTA 1000 di Madrid. 🔗tag24.it