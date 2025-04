Perché Meloni non era con loro Colloquio Trump Macron Starmer e Zelensky | il retroscena sulla premier

Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron e Keir Starmer nella basilica di San Pietro rappresenta molto di più: il segno tangibile di una battaglia diplomatica sotterranea, feroce e ancora in corso, che da mesi logora i rapporti tra Roma e Parigi.Secondo l’interpretazione che circola tra le stanze del potere italiano, si tratterebbe di un vero e proprio colpo messo a segno dall’Eliseo contro Palazzo Chigi, con il tacito assenso di britannici e ucraini. La foto, dunque, diventa il simbolo di un’esclusione pesante, quella della premier Giorgia Meloni, rimasta ai margini in un momento di altissimo profilo internazionale.Leggi anche: Svolta dopo quella foto storica di Trump e Zelensky al funerale di papa Francesco“Perché Meloni non era con loro”. Leggi su Caffeinamagazine.it Non si tratta soltanto di un’immagine suggestiva. Quella foto che immortala Donald, Volodymyr, Emmanuele Keirnella basilica di San Pietro rappresenta molto di più: il segno tangibile di una battaglia diplomatica sotterranea, feroce e ancora in corso, che da mesi logora i rapporti tra Roma e Parigi.Secondo l’interpretazione che circola tra le stanze del potere italiano, si tratterebbe di un vero e proprio colpo messo a segno dall’Eliseo contro Palazzo Chigi, con il tacito assenso di britannici e ucraini. La foto, dunque, diventa il simbolo di un’esclusione pesante, quella dellaGiorgia, rimasta ai margini in un momento di altissimo profilo internazionale.Leggi anche: Svolta dopo quella foto storica dial funerale di papa Francesco“non era con”.

