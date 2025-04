Il marito di Liliana Resinovich | “Vorrei cremarla Anche Sterpin ha un maglione come quello sequestrato a me”

marito di Liliana Resinovich, ha ripercorso la mattina della scomparsa della 63enne avvenuta nel dicembre del 2021. "Può essere che io non sia stato in pescheria, ma per consegnare i coltelli mi bastava fosse aperto il supermercato. Il maglione giallo degli inquirenti? Sterpin ne ha uno uguale". Leggi su Fanpage.it Sebastiano Visintin,di, ha ripercorso la mattina della scomparsa della 63enne avvenuta nel dicembre del 2021. "Può essere che io non sia stato in pescheria, ma per consegnare i coltelli mi bastava fosse aperto il supermercato. Ilgiallo degli inquirenti?ne ha uno uguale".

