Ucraina il miracolo che non c’è | nella notte pioggia di droni russi Intelligence Kiev | E’ il momento più buio della guerra

della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina. nella notte la russia avrebbe lanciato almeno 149 droni sulle regioni di Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, Sumy e Cherkasy, causando almeno un morto, come riportano i media ucraini. L'aeronautica militare di Kiev ha dichiarato di aver abbattuto circa 60 droni, mentre altri 70 sono scomparsi dai radar senza raggiungere i loro obiettivi, cosa che solitamente accade dopo essere stati disturbati dai sistemi di difesa elettronica. "Il momento più oscuro di questa guerra è adesso", dice al settimanale britannico The Economist un ufficiale dell'Intelligence Ucraina. Quotidiano.net - Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” Leggi su Quotidiano.net Roma, 27 aprile 2025 – All’indomanifoto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora inlaa avrebbe lanciato almeno 149sulle regioni di Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, Sumy e Cherkasy, causando almeno un morto, come riportano i media ucraini. L'aeronautica militare diha dichiarato di aver abbattuto circa 60, mentre altri 70 sono scomparsi dai radar senza raggiungere i loro obiettivi, cosa che solitamente accade dopo essere stati disturbati dai sistemi di difesa elettronica. "Ilpiù oscuro di questaè adesso", dice al settimanale britannico The Economist un ufficiale dell'

Cosa riportano altre fonti

Ghribi: “Spero che la pace in Ucraina sia il primo miracolo di Papa Francesco” - (Adnkronos) – I funerali di Papa Francesco, "il Papa della gente", sono stati celebrati oggi in Vaticano, attirando centinaia di migliaia di persone nelle strade per onorare un'eredità di compassione e unità globale. Il presidente di GKSD, Kamel Ghribi, si è unito a numerosi leader mondiali e personalità di rilievo, tra cui capi di Stato […] L'articolo Ghribi: “Spero che la pace in Ucraina sia il primo miracolo di Papa Francesco” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Una tigre bianca ha attaccato e ucciso un uomo allo zoo di Mariupol in Ucraina - L'uomo, un inserviente dello zoo, è stato attaccato mentre stava dando da mangiare alla tigre ed morto poco dopo a causa delle ferite. Le autorità russe, che controllano l'area, hanno aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'accaduto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina-Russia, Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta - (Adnkronos) – La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw), think tank basato negli Stati Uniti che monitora il conflitto sin dalle fasi iniziali. I negoziati con gli Usa nel […] 🔗periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra”; Ghribi: Spero che la pace in Ucraina sia il primo miracolo di Papa Francesco; Due sedie, un «miracolo»: Trump-Zelensky, quella foto già storica che riaccende la speranza; Com'è andata tra Trump e Zelensky e perché c'era una sedia in più nella basilica di San Pietro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Spero che pace in Ucraina sia primo miracolo di Papa Francesco” - I funerali di Papa Francesco, "il Papa della gente", sono stati celebrati oggi a Roma, attirando centinaia di migliaia di persone nelle strade per onorare ... 🔗itacanotizie.it

27 aprile: Trump-Zelensky, l'incontro miracolo; Conclave, i segreti in un film; L'effetto Bergoglio - E oggi il commento di Mario Ajello è sull'effetto Bergoglio sulla politica, dall'analisi di Andrea Gagliarducci arriva il significato dell'omelia del solenne funerale, mentre l'inviata Camilla Mozzett ... 🔗informazione.it

Ghribi: "Spero che la pace in Ucraina sia il primo miracolo di Papa Francesco" - Roma, 26 apr. (Adnkronos) - I funerali di Papa Francesco, 'il Papa della gente', sono stati celebrati oggi in Vaticano, attirando centinaia ... 🔗notizie.tiscali.it